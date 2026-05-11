Жители Мурманской области могут по телефону получить консультацию врачей

Северяне могут задать вопросы врачам-специалистам.

Минздрав Мурманской области напоминает о работе информационной телефонной линии «Здоровый регион 51», на которой северяне могут пообщаться с врачами-специалистами, задать им вопросы и получить консультации.

Так, 13 мая с 09.30 до 11.30 заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманского областного медицинского центра Кристина Бондаренко расскажет о контроле артериального давления.

19 мая с 13.00 до 15.00 темой общения с врачом-эндокринологом Мурманского областного медицинского центра Татьяной Михайловой станет «Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы: внимание к здоровью щитовидной железы».

25 мая с 09.30 до 11.30 Кристина Бондаренко ответит на вопросы по теме «Всемирный день без табака — шаг к здоровью: неделя поддержки отказа от курения».

Звонить можно по телефону +7 921-278-90-62.

