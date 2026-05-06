В Мурманске енот укусил девочку

Сбежавший енот укусил девочку, когда его ловили. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел иск северянки к общественной организации. Женщина представляла интересы пострадавшей девочки.

Та работала в организации на общественных началах и ухаживала за лошадьми и другими животными, и однажды ей пришлось участвовать в поимке сбежавшего енота. Его удалось найти и вернуть, но енот укусил девочку за средний палец левой руки. Мама попыталась узнать, было ли животное привито от бешенства, но документы об этом не увидела.

Девочку госпитализировали в Мурманский областной клинический многопрофильный центр, где ей сделали прививку, также ей пришлось лечить палец, где была повреждена кожа.

«Суд отмечает, что ответчиком не представлено достоверных доказательств того, что несовершеннолетняя на момент поимки енота и укуса им была предупреждена о технике безопасности, что с ней был проведен надлежащий инструктаж по обращению с дикими животными и даны разъяснения о том, что енот является источником повышенной опасности, равно как и доказательств того, что ответчиком предприняты меры безопасности в связи с пропажей енота из клетки и его свободным нахождением на территории ответчика для предотвращения доступа посторонних лиц», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

С организации взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, судебных расходов по оплате услуг представителя, расходы по оплате услуг нотариуса, расходов по уплате государственной пошлины.

