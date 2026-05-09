В Мурманской области начали ремонт моста через реку Западная Лица к Заозерску

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 210 метров, с учетом подходов к мосту. Фото: Минтранс Мурманской области / vk.com/mintrans_51

На автоподъезде к Заозерску начался ремонт моста через реку Западная Лица. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Мост построили в 1969 году. Его протяженность - 106,6 метра. Это ключевое сооружение, потому что он находится на единственной дороге, которая связывает Заозерск с федеральной трассой и всей инфраструктурой области.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 210 метров, с учетом подходов к мосту.

«Подрядчик уже закончил подготовку. На объекте установили временные знаки, информационные щиты и разделительные ограждения в зоне работ. Мостовики приступили к демонтажу: снимают металлические перила, железобетонные плиты тротуаров, старое асфальтовое покрытие, гидроизоляцию и элементы деформационного шва», - отметили в министерстве.

Дальше - комплексное обновление. Отремонтируют пролетные строения, опоры и сопряжения, полностью заменят тротуарные плиты и дорожное покрытие. Отдельное внимание уделят инженерным системам: приведут в порядок водоотвод и очистные сооружения. Также установят новое барьерное ограждение и ограждения лестничных спусков.

