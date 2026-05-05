Частицу Вечного огня из Москвы доставят в Мурманскую область к 9 Мая

В Мурманскую область доставят частицу Вечного огня, зажженного от могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. В столице стартовала ежегодная патриотическая акция Народного фронта «Огонь памяти», сообщили в региональном отделении движения.

Лампады со священным пламенем передадут более чем 400 ветеранам Великой Отечественной войны в 71 регионе России, 200 населенных пунктах и 14 странах мира. В акции участвуют также мурманские общественники.

5 мая частицы Вечного огня передадут активистам из Мурманска, Североморска, Кольского и Печенгского районов, Александровска, Оленегорска и Кандалакши. Церемония пройдет в Мурманском областном краеведческом музее. Еще одна частица в ближайшие дни отправится в Мончегорск.

