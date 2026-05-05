В учебных заведениях Мурманской области внедрят «Московскую электронную школу»

В школах и колледжах Мурманской области начнут использовать платформу «Московская электронная школа». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В школах и колледжах Мурманской области начнут использовать платформу «Московская электронная школа». Соглашение об этом подписали Министерство просвещения России, Минцифры, Правительство Москвы и Правительство Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Московская электронная школа» - это готовая цифровая система, которую уже используют ученики и педагоги по всей стране. В одном месте собраны задания, учебные материалы, есть возможность общения между учителями, школьниками и родителями.

«Учеба и работа станут проще и удобнее. Для региона важно, что мы получаем готовое решение с поддержкой, понятной системой обучения, без необходимости «изобретать с нуля», - отметил губернатор.

Внедрение и сопровождение платформы пройдут без дополнительных расходов из областного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru