Первую свежую клубнику из Киргизии привезли в Мурманскую область

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В апреле 2026 года в Мурманскую область начали завозить свежую клубнику из Киргизии. Всего поступило четыре партии ягоды общим весом 20 тонн. Продукцию привезли автотранспортом вместе с фитосанитарными сертификатами, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль. Признаков заражения вредными организмами не обнаружено. Всю продукцию разрешено продавать», - уточнили в ведомстве.

Напомним: почти 30 тысяч тонн рыбы и краба отправили из Мурманской области на экспорт.

