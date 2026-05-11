Для промышленного парка в Мурманской области привлекут федеральные средства

В Мурманской области готовятся к созданию первого для региона промышленного парка. Ранее проект получил поддержку первого вице-премьера России Дениса Мантурова.

Как сообщили в правительстве региона, промышленный парк проектируется как комплексная территория с развитой инфраструктурой для размещения производственных предприятий.

«Мы наблюдаем высокий интерес предпринимательского сообщества к создаваемой площадке. На сегодняшний день реестр потенциальных резидентов включает 11 компаний. Уже на этапе планирования среднему бизнесу предлагается закрепить за собой будущие мощности, что позволит сформировать инфраструктуру парка в точном соответствии с реальными запросами инвесторов. Преимущество при подтверждении резидентства будет отдано компаниям, планирующим деятельность в таких приоритетных отраслях, как судостроение и судоремонт, аддитивные технологии производства строительных материалов, камнеобработка и металлообработка. Также будет оцениваться мультипликативных эффект для региона от деятельности каждого конкретного предприятия», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Точный объем инвестиций в промпарк там уточнять не стали, добавив, что планируемый объем инвестиций в создание инженерной и транспортной инфраструктуры может быть скорректирован по результатам проектирования. Но стало известно, в настоящее время правительство Мурманской области работает над привлечением средств федерального бюджета.

