Директор ботсада Боровичев объяснил, что означает оформление разрешения на сбор грибов через Госуслуги

В заполярных пабликах в соцсетях появилась информация, что для сбора грибов понадобится оформление разрешения через Госуслуги. Многие северяне восприняли это с недоумением: и как теперь ходить на «тихую охоту»?

Как объяснил директор Полярно-альпийского ботанического сада-института Евгений Боровичев, приказ Минприроды об оформлении разрешения на сбор через Госуслуги действительно есть, как и важная деталь.

«99% грибников этот проект закона вообще не касается! В законе речь идет об оформлении разрешений через Госуслуги на сбор образцов краснокнижных видов для научных целей. Собирать грибы в личных целях никто не кому не запрещает. Грибы, внесенные в Красную книгу, по-прежнему собирать нельзя!», - пояснил Евгений Боровичев.

