В Мурманской области водитель Hyundai сбила 42-летнего мотоциклиста

В Мурманской области 1 мая произошло серьезное ДТП с мотоциклистом. Аварию допустила 25-летняя водитель Hyundai, поворачивая налево на трассе Р-21 «Кола» .
«По предварительным данным, водитель легковушки повернула через так называемый «треугольник безопасности» в месте, где этот маневр запрещен правилами дорожного движения. По неосторожности автолюбительница спровоцировала столкновение с мотоциклом Honda, под управлением 42-летнего мужчины», - сообщили в Госавтоинспекции региона.
От удара водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы. Его оперативно доставили в медучреждение, где после осмотра приняли решение о госпитализации и дальнейшем стационарном лечении.
