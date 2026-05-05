Дети войны из Титана получили выплату к 9 Мая в тысячу рублей вместо 5 тысяч

В Мурманской области дети войны получили по 1000 рублей к 9 Мая, хотя ранее было принято решение увеличить выплату до 5000 рублей. Об этом сообщает «АиФ-Мурманск» со ссылкой на пенсионеров из Титана, которым недоплатили положенные средства.

«Как пояснили в региональном министерстве труда и социального развития, увеличение суммы утвердили уже после того, как выплата в размере 1000 рублей была перечислена. Деньги были отправлены по старым нормативам», - пишет издание.

В ведомстве заверили, что в ближайшее время всем детям войны автоматически доплатят еще по 4000 рублей. Обращаться за перерасчетом повторно не нужно: доплата придет без заявлений.

Выплата положена гражданам, родившимся с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим в Мурманской области.

