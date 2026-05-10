Ветеринары напомнили жителям Мурманской области, чем опасен вирус иммунодефицита кошек

Для людей заболевание не опасно, а вот для кошек - очень. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мурманская облветлаборатория напомнила жителям Мурманской области о таком опасном для животных заболевании, как вирус иммунодефицита кошек. Это хроническое инфекционное заболевание, которое поражает иммунную и нервную системы животного, а также красный костный мозг.

Для людей оно не опасно, а вот для кошек - очень. Заразившись им, животное не может выздороветь, со временем вирус вызывает истощение и ослабление защитных функций организма, организм теряет способность бороться с бактериями, вирусами и грибками,что приводит к хроническим воспалениям, а на поздних стадиях — к развитию опухолей и тяжелых инфекционных заболеваний.

Передается вирус через укусы во время драк, когда слюна инфицированного животного попадает в кровь здорового; при переливании крови или ее компонентов от зараженных кошек; от матери к плодам во время беременности, родов или вскармливания.

«При своевременной диагностике, правильной поддержке здоровья и заботе большинство инфицированных кошек способны долгие годы сохранять активность, быть домашними компаньонами и радовать своих хозяев», - рассказали в Мурманской облветлаборатории.

Чтобы вовремя распознать вирус, необходимо отвести животное на анализ крови.

