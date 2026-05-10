НовостиОбщество10 мая 2026 9:15

Минтруд Мурманской области рассказал, когда перечислят единовременную выплату ветеранам региона

Единовременную выплату ко Дню рождения Мурманской области выплатят 21 мая
Ника СВЕТЛОВА
Формирование ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области запланирована на 21 мая.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

28 мая отмечается День Мурманской области - в этот день в 1938 году указом Президиума Верховного Совета СССР Мурманский округ Ленинградской области был преобразован в самостоятельную административно-территориальную единицу — Мурманскую области.

В регионе к этой дате приурочена ежегодная единовременная денежная выплата. У северян возник вопрос, когда она будет перечислена.

«Когда будет производиться единовременная выплата ветеранам Мурманской области к Дню рождения Мурманской области?» - написала на странице губернатора Кольского Заполярья Елена Хазова.

Ответ дали в министерстве труда и социального развития региона.

«Формирование ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области запланирована на 21 мая. Ознакомиться с планируемыми датами выплат мер социальной поддержки и подтверждением факта выплаты вы можете, посетив официальный сайт Центра социальной поддержки населения Мурманской области (ЦСПН Мурманской области ), раздел «График выплат». В случае дополнительных вопросов Вы можете обратиться по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01», - пояснили в профильном министерстве.

Напомним: на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил о решении увеличить единовременную выплату северянам, относящихся к категории детей войны. Ко Дню Победы они получат 5 тысяч рублей (ранее - 1 тысяча рублей).

