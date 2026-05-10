Минтруд Мурманской области рассказал, когда перечислят единовременную выплату ветеранам региона

Формирование ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области запланирована на 21 мая. Фото: Ольга ЮШКОВА.

28 мая отмечается День Мурманской области - в этот день в 1938 году указом Президиума Верховного Совета СССР Мурманский округ Ленинградской области был преобразован в самостоятельную административно-территориальную единицу — Мурманскую области.

В регионе к этой дате приурочена ежегодная единовременная денежная выплата. У северян возник вопрос, когда она будет перечислена.

«Когда будет производиться единовременная выплата ветеранам Мурманской области к Дню рождения Мурманской области?» - написала на странице губернатора Кольского Заполярья Елена Хазова.

Ответ дали в министерстве труда и социального развития региона.

«Формирование ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области запланирована на 21 мая. Ознакомиться с планируемыми датами выплат мер социальной поддержки и подтверждением факта выплаты вы можете, посетив официальный сайт Центра социальной поддержки населения Мурманской области (ЦСПН Мурманской области ), раздел «График выплат». В случае дополнительных вопросов Вы можете обратиться по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01», - пояснили в профильном министерстве.

Напомним: на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил о решении увеличить единовременную выплату северянам, относящихся к категории детей войны. Ко Дню Победы они получат 5 тысяч рублей (ранее - 1 тысяча рублей).

