В Мурманске вечером 4 мая временно перекроют движение в центре города. Причина - репетиция праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщил глава города Иван Лебедев.
Ограничения введут с 19.00 до 23.59. Движение будет запрещено на дух участках: проспект Ленина - от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса и площадь Спорта в районе дома № 1 по улице Челюскинцев.
Водителей просят заранее убрать транспорт с нескольких улиц, которые попадают в зону ограничения. Список такой:
- улица Академика Книповича от проспекта Ленина до улицы Шмидта;
- проспект Ленина от Комсомольской до Карла Маркса;
- улица Профсоюзов от проспекта Ленина до дома № 1;
- площадь Спорта у дома № 1 по Челюскинцев;
- улица Профсоюзов от Пушкинской до проспекта Ленина;
- улица Профсоюзов от дома № 1 до улицы Коминтерна.
Вторую репетицию, которую планировали на 6 мая, отменили.
