В Мурманске вечером 4 мая временно перекроют движение в центре города. Причина - репетиция праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщил глава города Иван Лебедев.

Ограничения введут с 19.00 до 23.59. Движение будет запрещено на дух участках: проспект Ленина - от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса и площадь Спорта в районе дома № 1 по улице Челюскинцев.

Водителей просят заранее убрать транспорт с нескольких улиц, которые попадают в зону ограничения. Список такой:

- улица Академика Книповича от проспекта Ленина до улицы Шмидта;

- проспект Ленина от Комсомольской до Карла Маркса;

- улица Профсоюзов от проспекта Ленина до дома № 1;

- площадь Спорта у дома № 1 по Челюскинцев;

- улица Профсоюзов от Пушкинской до проспекта Ленина;

- улица Профсоюзов от дома № 1 до улицы Коминтерна.

Вторую репетицию, которую планировали на 6 мая, отменили.

