«Ночь музеев» в Кировске посвятят сапфирам

16 мая Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Музейно-выставочный центр «Апатит» в Кировске темой этого года выбрал сапфиры.

«В 18.20 поговорим о сапфирах. Неужели в нашей минеральной кладовой спрятались и эти драгоценности? И где в Хибинах их можно найти? Об этом расскажет заведующий Лабораторией природоподобных технологий и техносферной безопасности Арктики Кольского научного центра РАН Тарас Паникоровский. Хибинские сапфиры слушатели даже смогут подержать в руках!», - рассказали организаторы встречи.

Заместитель генерального директора КНЦ РАН по научной работе, директор Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Евгений Боровичев расскажет о заполярных цветах, имеющих сапфировую расцветку и объяснит, как она возникает.

На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

