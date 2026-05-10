Музей в Долине Славы с момента открытия посетило более 20 тысяч человек

Фото: Мария ПАШЕНКОВА.

На территории мемориального комплекса Долина Слава в Мурманской области с 2024 года работает музейно-выставочный комплекс. Как рассказал его сотрудник Андрей Сычев, с момента открытия объект принял уже более 20 тысяч гостей.

«К нам едут из разных регионов, также много посетителей из Мурманской области. Многие хотят через нашу базу найти родственников, воевавших на этой земле», - добавляет Андрей Сычев.

Дело в том, что помимо подлинных артефактов Великой Отечественной войны в музейно-выставочном комплексе есть электронный интерактивный архив. На Стене памяти в Долине Славы выбито более 14 тысяч имен павших на Мурманском направлении солдат, на деле тех, кто отдал жизнь, чтобы не пустить врага к Мурманску, больше. Еще год назад в электронном архиве было 35 тысяч имен, благодаря трудной кропотливой работе теперь список увеличился до 37 тысяч, и в дальнейшем станет еще длиннее.

С 10 октября 2025 года в музейно-выставочном комплексе введены платные услуги, но для ряда категорией посещение осталось бесплатным. Речь о ветеранах Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицах, детях Великой Отечественной войны, участниках специальной военной операции и членах их семей, многодетных семьях, гостях до 18 лет, сиротах, музейных работниках, инвалидах и военнослужащих срочной службы.

