В Мурманской области начался дополнительный отбор на «Губернаторский старт»

В первую очередь помощь уйдет на проекты в отдаленных территориях и ЗАТО, инициативы участников СВО, туристические идеи, проекты, направленные на повышение рождаемости.

Губернатор Андрей Чибис объявил о запуске дополнительного этапа конкурса «Губернаторский старт» для предпринимателей, самозанятых и тех, кто только присматривается к своему делу. Правила теперь стали чуть удобнее для новичков.

Если раньше любую неточность могли отбраковать сразу, то теперь у оператора конкурса есть 15 рабочих дней после окончания приема заявок, чтобы проверить бумаги и, если что-то не так, вернуть их на доработку. На исправление дадут еще три рабочих дня.

«В дополнительном отборе мы распределяем 24,7 миллиона рублей», - заявил губернатор.

Максимум, который можно получить, - по-прежнему 2 миллиона. В первую очередь помощь уйдет на проекты в отдаленных территориях и ЗАТО, инициативы участников СВО, туристические идеи, проекты, направленные на повышение рождаемости.

За первый отбор 2026 года победителями стали 17 инициатив - им направят около 25 миллионов рублей.

Старт дополнительного отбора - 5 мая. Все подробности можно узнать на сайтах регионального министерства туризма и предпринимательства, а также у Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

