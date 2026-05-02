Мотопробег в честь Дня Победы пройдет в Мурманске 9 Мая

Сбор участников назначен на 9 мая в 10.00.

В Мурманске в День Победы байкеры организуют традиционный мотопробег. Колонна мотоциклистов проедет от города до Долины Славы, сообщается в группе «Северный Орден МС».

Сбор участников назначен на 9 мая в 10.00. Место встречи - АЗС на улице Морской. Оттуда колонна выдвинется в 11.00.

«Все желающие почтить память воинов, отстоявших наш Кольский край, жизнь и свободу в Великой Отечественной войне, могут присоединиться к традиционному мотопробегу в Долину Славы», - отметили в паблике.

Напомним: опубликована программа празднования Дня Победы-2026 в Мурманске.



