Корректировки затронут автобусные и троллейбусные маршруты по всему городу. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Мурманске 9 мая 2026 года изменят схему движения общественного транспорта из-за празднования Дня Победы. Корректировки затронут автобусные и троллейбусные маршруты по всему городу. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев.

Как работают автобусы и троллейбусы в Мурманске с 8.00 до 12.00 9 мая:

По специальному расписанию в этот период следуют: троллейбусы № 3, 4, 6, 10, автобусы № 10А, 18, 33Р, 3Т, 4Т. По воскресному расписанию 9 мая в Мурманске работают: автобусы № 1, 5, 19, 24, 27, 30, 6Т, 7Т.

С 8 часов утра некоторые маршруты меняют привычные схемы движения. Троллейбусы: № 3 направляется по улицам Книповича, Шмидта, Челюскинцев; № 6 - по улицам Книповича, Шмидта (через Октябрьскую).

Автобусы:

№ 1: Молодёжный проезд — проспект Ленина — Комсомольская — Коминтерна — Севморпуть;

№ 18 (на север): улица Ф. Ручей — Кольский проспект — проспект Ленина — улица С. Перовской — улица С. Ковалева;

№ 18 (на юг): улица С. Ковалева — Коминтерна — Комсомольская — проспект Ленина — улица Ф. Ручей.

С 10 часов утра, на время проведения «Бессмертного полка», вносятся дополнительные корректировки. Троллейбусы: № 3 следует от улицы Радищева до улицы К. Маркса; № 4 — от улицы Щербакова до АЗС «Роснефть» на Ленинградской; № 6 — от улицы Героев Рыбачьего до АЗС «Роснефть» на Ленинградской.

Автобусы: № 4Т направляется до улицы К. Либкнехта; № 18 и № 33Р идут через Восточный микрорайон и улицу Полярные Зори в обоих направлениях; № 1, 5, 10А следуют через улицы Хлобыстова, Свердлова, Восточный микрорайон, Полярные Зори и Кольский проспект.

С 10.00 возможны задержки в движении пригородных автобусов № 105 и 107. Пассажирам рекомендуют закладывать дополнительное время на поездку.

С 4 по 8 мая автобус № 29 следует по улице Карла Маркса в обе стороны с временными остановками: у дома № 3 по Карла Маркса и у дома № 18 по улице С. Перовской.

Также с 4 по 11 мая автобусы пригородных маршрутов в обратном направлении идут через улицы Комсомольскую и Шмидта на Привокзальную площадь. Остановка на площади Пять Углов в эти дни работать не будет.

Мэрия Мурманска просит жителей и гостей города заранее ознакомиться с изменениями и планировать поездки с учетом нового графика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru