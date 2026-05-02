В Североморске суд отказал хозяйке в возврате переданной на передержку собаки

В Североморске разгорелся необычный судебный спор - за собаку. Местная жительница потребовала вернуть питомца, которого два года назад передала на передержку. Но суд решил иначе.

В 2021 году женщина купила четвероного друга, а в сентябре 2024-го из-за жизненных обстоятельств отдала животное на передержку другому человеку. Дальше собака попала к ответчику - мужчине, который заботится о ней до сих пор и возвращать не собирается.

«Мужчина объяснил, что взял собаку по договору от третьего лица, ухаживает, кормит, водит к ветеринару и к кинологу. Пес полностью адаптировался к новой семье. Хозяин даже предлагал компенсацию бывшей владелице - она отказалась», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

А по словам временной хозяйки, у которой пес был на передержке, бывшая владелица собаки ранее звонила ветеринару и просила усыпить собаку. Врач отказался и предложил вместо этого найти передержку.

Суд изучил ветеринарный паспорт, договор передачи, переписку сторон, экспертизу о стоимости содержания. Выслушал свидетелей - ветеринара и знакомых - и вынес решение.

Бывшая хозяйка фактически отказалась от собаки. Она не платила за корм и уход, не спрашивала о питомце, не участвовала в жизни животного. Поэтому в иске о возврате собаки было отказано. Зато встречные требования временной хозяйки о возмещении расходов на содержание удовлетворили полностью.

Решение пока не вступило в силу, и может быть обжаловано.

