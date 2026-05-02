Браконьер из Мурманской области заплатит почти 4 млн рублей за камчатского краба

Незаконном промыслом мужчина занимался в феврале 2025 года.

В Мурманской области взыскали с браконьера почти 4 млн рублей за незаконную добычу камчатского краба.

Незаконном промыслом мужчина занимался в феврале 2025 года. Рыбачил на побережье Губы Мотовского залива Баренцева моря. У него нашли 513 комплектов конечностей камчатского краба. Кроме того, в морозильных камерах складов в селе Ура-Губа хранилось еще 9 килограммов мяса того же краба.

Это прямое нарушение федерального закона «О рыболовстве» и правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

«Пограничное управление ФСБ по западному арктическому району потребовало возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Суд полностью удовлетворил требования», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Теперь северянину придется выплатить 3,8 млн рублей. Плюс госпошлина в бюджет муниципального образования - 51 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

