Число многодетных семей в Мурманской области выросло на 44,5% с 2019 года

На форуме «Есть результат!» обсудили вопросы семьи, здоровья и будущего страны.

На форуме «Есть результат!» обсудили вопросы семьи, здоровья и будущего страны. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о переменах в Кольском Заполярье. Так, в 2023 году в регион впервые с 1989 года приехало больше людей, чем уехало.

По сравнению с 2019 годом число многодетных семей в Мурманской области выросло на 44,5%.

«За этими цифрами стоит системная работа: создаются рабочие места, строится современное образование, чтобы молодежь могла реализовать себя дома. Семьи поддерживают от планирования до взросления детей. Также заработала Арктическая ипотека под 2%», - отметил губернатор.

Глава региона предложил выделить в народной программе «На Севере - жить!» отдельный Арктический раздел. С четким пониманием того, какими должны быть города на Севере, чтобы здесь хотелось жить, растить детей и строить будущее.

