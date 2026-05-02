Бдительные банкиры спасли 90-летнюю кировчанку от потери 1,3 млн рублей

Испугавшись, что деньги могут украсть, женщина сама пошла в банк проверять баланс.

В Кировске 90-летняя пенсионерка едва не лишилась всех своих накоплений, а именно 1,3 млн рублей. Два дня неизвестные, представляясь полицейскими, обрабатывали пожилую женщину по телефону. От верной потери ее спасли только бдительные сотрудники банка.

Все началось с обычного звонка. Мужчина представился правоохранителем и начал расспрашивать пенсионерку о счетах и накоплениях. Испугавшись, что деньги могут украсть, женщина сама пошла в банк проверять баланс. Сотрудники заверили: сбережения в полном порядке, никаких подозрительных списаний нет. Но пенсионерка настаивала, что хочет снять наличные. В кассе не оказалось нужной суммы -1,3 миллиона, и ей отказали.

«На следующий день мошенники перезвонили. Пенсионерка, все еще уверенная, что говорит с настоящим полицейским, пожаловалась на неудачу. Лже-правоохранитель тут же вызвался помочь и объяснил: нужно ехать в другое отделение, там «специально оборудованная касса», где можно получить любую сумму. Мошенники также вызвали ей такси», - сообщили в УМВД региона.

Женщина приехала, подошла к окошку. Тут к ней вышли сотрудники банка и служба безопасности. Они спокойно объяснили пенсионерке, что все это время она общалась с мошенниками. Только тогда кировчанка все поняла и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ — покушение на хищение в особо крупном размере. Аферистам, если их найдут, грозит до десяти лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru