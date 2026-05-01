Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Днем весны и труда

Благодаря настойчивости жителей меняются города, воплощаются в жизнь амбициозные проекты, развивается Арктика. Фото: gov-murman.ru/

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил жителей Кольского Заполярья с Днем весны и труда. Праздник 1 мая, по словам главы региона, объединяет всех глубоким уважением к созиданию.

«Главное богатство нашего края прежде всего вы - люди, которые своим ежедневным трудом делают невозможное возможным. Каждый из вас вносит уникальный вклад в общее дело. Именно из ваших усилий складывается мощь нашего Севера и всей России», - отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что благодаря настойчивости жителей меняются города, воплощаются в жизнь амбициозные проекты, развивается Арктика. Он поблагодарил северян за неравнодушие и за то, что они вкладывают душу в свою работу, стремясь сделать Заполярье местом, где хочется жить, растить детей и созидать.

Андрей Чибис пожелал жителям Мурманской области крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в своих силах. Чтобы каждый замысел воплощался в жизнь, а результат труда приносил радость и благополучие в семьи.

