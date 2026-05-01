С начала года в ДТП на дорогах Мурманской области погибли 18 человек

В Мурманской области за апрель произошло 45 ДТП. Три человека погибли, еще 53 получили ранения. Всего же с начала 2026 года в регионе произошло 171 ДТП, в которых погибли 18 человек и 248 пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Основные причины аварийности остаются прежними. Водители не справляются с управлением из за несоответствия скорости дорожным условиям, выезжают на встречную полосу, не соблюдают дистанцию и боковой интервал, нарушают правила проезда пешеходных переходов.

Особое предупреждение для тех, кто собирается в дальнюю дорогу. Если погода испортилась, а стаж вождения небольшой - лучше остаться дома. Также госавтоинспекторы настоятельно просят не выезжать на дороги на летней резине.

