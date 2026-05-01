Более 4,5 тысячи спортсменов из 43 регионов приняли участие в Празднике Севера

В Мурманске подвели итоги 91-го международного Праздника Севера и 66-го Праздника Севера учащихся. Вице-губернатор Анна Головина и министр спорта региона Светлана Наумова вручили благодарственные письма главы региона Андрея Чибиса организаторам, судьям, волонтерам, спонсорам и партнерам Полярной Олимпиады. Всего наградили порядка 50 человек и организаций.

«В этом году соревнования собрали рекордное число участников. Более 4,5 тысячи спортсменов из 43 регионов России, а также из Беларуси и Китая. Разыграли 779 медалей, и больше 600 из них получили северяне», - сообщили в минспорта Мурманской области.

Соревнования стартовали 1 апреля и прошли на территории всего региона. Спортивные объекты принимали Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Полярные Зори, Кольский и Ловозерский округа.

В программу вошли лыжные гонки, фигурное катание, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, биатлон, сноуборд, санный спорт, мини-хоккей с мячом, зимнее плавание, фристайл, парусный спорт и национальные виды спорта