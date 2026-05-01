Ярмарка «Майские выходные» открылась в Мурманске на улице Воровского

В Мурманске на улице Воровского начала работу ярмарка «Майские выходные». Ее приурочили к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.

Гостей ждут павильоны, где можно купить сувениры от местных мастеров, попробовать блюда арктической кухни, а также отправить открытку в любой уголок страны с теплыми пожеланиями. Организаторы подготовили тематические мастер-классы для желающих провести время с пользой и творчеством.

График работы ярмарки и почтового домика: 1, 2, 3, 10 и 11 мая с 12.00 до 20.00. 9 мая - с 15.00 до 20.00. Мастер-классы пройдут 1, 2, 10 и 11 мая с 13.00 до 18.00. 9 мая - с 15.00 до 18.00.

Также в День Победы с 15.00 до 18.00 на ярмарке дополнительно пройдет спортивно-патриотическая акция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru