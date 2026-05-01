Банда из Мурманской области по заказу избивала людей кастетом и топором

Задерживали группировку силовики нескольких ведомств. В операции участвовали сотрудники СК, УМВД и УФСБ, а также бойцы ОМОН «Медведь» и СОБР. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области вынесли приговор пятерым местным жителям. В зависимости от роли каждого их признали виновными в жестоких преступлениях против людей, включая убийство и насилие над несовершеннолетней.

Преступления они совершали осенью 2024 года. Через 18-летнего парня осужденные получали заказы, чтобы за деньги «наказать» тех, кто якобы воровал наркотики у распространителей.

«С сентября по октябрь 2024 года от их рук пострадали пятеро человек. Мужчин избивали руками, ногами, кастетом и даже топором. Троим нанесли тяжелый вред здоровью. Один мужчина 1995 года рождения скончался. Его тело нашли на улице Полярный Круг в Мурманске. Кроме того, преступники надругались над 16-летней девушкой», - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Раскрыть все это помогла масштабная работа следователей. Они допросили больше 40 свидетелей, провели более 70 экспертиз - медицинских, генетических, психиатрических и даже искусствоведческих. Объем уголовного дела составил порядка 50 томов.

Задерживали группировку силовики сразу нескольких ведомств. В операции участвовали сотрудники СК, УМВД и УФСБ, а также бойцы ОМОН «Медведь» и СОБР.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки от 8 до 17 лет. Пока что решение не вступило в законную силу.

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

