47 судов на Севморпути дали протяжный гудок в память о Вячеславе Рукше

В траурной акции приняли участие все суда ФГУП «Атомфлот» и партнеры предприятия. Фото: vk.com/rosatomflot

29 апреля в 10.00 47 судов, работающих на Северном морском пути, одновременно приспустили государственные флаги и дали протяжный гудок. Так моряки простились с заместителем генерального директора – директором Арктической дирекции госкорпорации «Росатом» Вячеславом Владимировичем Рукшей, который ушел из жизни 26 апреля.

В траурной акции приняли участие все суда ФГУП «Атомфлот» и партнеры предприятия. Прощальный сигнал прозвучал на атомных ледоколах, газовозах, арктических танкерах и дизель-электроходах – от Карского моря до Чукотского.

«Благодарим партнеров, присоединившихся к акции. Вячеслав Владимирович Рукша – знаковая фигура для российской Арктики. Благодаря его знаниям, упорству и любви к атомному ледокольному флоту наша страна уверенно смотрит в будущее Севморпути. Память о Вячеславе Владимировиче навсегда сохранится в сердцах людей, преданных флоту и Арктике», – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов.

Профессиональная судьба Вячеслава Рукши стала частью истории российского атомного ледокольного флота, Северного морского пути и современной Арктики.

