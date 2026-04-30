Житель Зверосовхоза принял объявление на стройплощадке за сигнал к краже бытовки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Зверосовхоза. Мужчину обвиняют в краже строительного вагончика.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Вагончик принадлежал организации, которая вела работы в областном центре. Имущество находилось на охраняемой стройплощадке, но на самом объекте висело объявление с просьбой освободить территорию. Именно его мужчина, по его словам, ошибочно воспринял как «сигнал к действию».

«Северянин уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, официально не работал, но периодически подрабатывал неподалеку. Идея пришла спонтанно: он знал, что сосед хочет купить бытовку, и решил этим воспользоваться. Тот сказал соседу, что нашел продавца, который готов отдать вагончик за 50 тысяч рублей, и показал для убедительности заранее сделанные фото», - сообщили в УМВД региона.

Затем мужчина арендовал манипулятор для перевозки, предварительно сломал старый замок на вагончике и повесил свой, чтобы все выглядело законно. Вместе с соседом, который ничего не подозревал, он перевез бытовку из Мурманска в Зверосовхоз.

В итоге житель поселка получил 60 тысяч рублей: 50 тысяч за «продажу» и еще 10 тысяч от соседа за «посредничество».

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили злоумышленника. Вагончик нашли, забрали и вернули законному владельцу. Сам обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Жителю грозит до шести лет лишения свободы.

