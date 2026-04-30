В Мурманской области ограничат передвижение на самокатах в майские праздники

В Мурманской области ограничат использование самокатов и велосипедов в майские праздники. Ограничения вводятся на время массовых мероприятий 1 и 9 мая. Об этом сообщили в УМВД России по Мурманской области.
«В местах проведения шествий, концертов и народных гуляний настоятельно не рекомендуется использовать средства индивидуальной мобильности. Речь идет о велосипедах, самокатах (в том числе электрических), гироскутерах, моноколесах и других подобных устройствах», - отметили в ведомстве.
Меры связаны с обеспечением безопасности. В часы пик в парках, на площадях и у мемориалов увеличивается плотность пешеходов, что повышает риск травм и мешает работе экстренных служб.
В дни праздников порядок будут обеспечивать усиленные наряды полиции, Росгвардии и дружинников. Жителей просят заранее планировать передвижение и оставлять самокаты и велосипеды вне зон массовых мероприятий.
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
