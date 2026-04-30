В Мурманской области будут судить экс-главного госналогового инспектора

Выявить преступления помогли сотрудники УФСБ и отдела по противодействию коррупции УФНС России по Мурманской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи сообщают о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора УФНС России по Мурманской области. Его обвиняют сразу по трем уголовным статьям:получение взятки за незаконные действия, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконное разглашение налоговой тайны.

Выявить преступления помогли сотрудники УФСБ и отдела по противодействию коррупции УФНС России по Мурманской области.

«По данным следствия, с ноября 2021 года по март 2025 года обвиняемый, имея в силу служебного положения доступ к информационным базам данных, за незаконное вознаграждение передавал взяткодателю информацию, составляющую налоговую тайну, в отношении физических и юридических лиц», - сообщили в СУ СК по Мурманской области.

Материалы следователи передали в суд. Также отдельное уголовное дело возбуждено в отношении северянина, давшего взятку.

Напомним: в Мурманской области заместителя начальника исправительной колонии № 23 УФСИН России региона, а также по совместительству временно исполняющего обязанности начальника ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Мурманской области заключили под стражу на два месяца. Ему вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ (получении взятки за незаконные действия и бездействие в значительном размере).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru