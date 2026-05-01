Мурманские врачи дали советы на период белых ночей и полярного дня

Предпочтение стоит отдавать «медленным» углеводам - крупам, овощам, цельнозерновому хлебу.

Жителям Мурманской области дали рекомендации на период белых ночей и полярного дня, которые уже вот-вот наступят. Советы подготовили специалисты Роспотребнадзора региона.

Северянам рекомендуют сохранять физическую активность: больше гулять, заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. Также важно соблюдать режим сна - создавать темноту в спальне с помощью плотных штор или надевать маску.

Специалисты напоминают и о правильном питании. Есть лучше 4-5 раз в день с интервалами 3-4 часа, пить около 1,5-2 литров жидкости.

«Рацион должен быть сбалансированным: в нем должны присутствовать жиры, белки и углеводы, при этом предпочтение стоит отдавать «медленным» углеводам - крупам, овощам, цельнозерновому хлебу», - отмечают в ведомстве.

Калорийность питания рекомендуют распределять так: завтрак - 25–30%, обед - 30–35%, ужин - 20–25%. Ежедневно стоит употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов.

При этом важно ограничить потребление сахара (до 25 граммов в день), соли (до 5 граммов), а также быстрых углеводов - выпечки, сладостей и фастфуда.

