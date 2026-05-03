Пенсионер из Мурманской области через суд вернула переведенные мошенникам деньги

Мошенник представился сотрудником Росфинмониторинга. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Практически каждый день кто-то из жителей Мурманской области переводит деньги мошенникам, но далеко не каждому обманутому удается их вернуть. Пенсионерка из Печенгского округа смогла этого добиться через суд.

«В августе 2025 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, представившись сотрудником Росфинмониторинга, под предлогом сбережения денежных средств убедило пенсионерку перевести 98 тысяч рублей на банковский счет, принадлежащий ответчику, тем самым причинив женщине значительный имущественный ущерб», - рассказали в объединенной пресс-службе Мурманской области.

Оказалось, что деньги ушли на счет 20-летнего жителя Подмосковья. В суде он не смог доказать, что северянка перевела их, например, возвращая долг, или оплачивая что-либо. Поэтому суд постановил, что молодой человек должен их вернуть.

