Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2026 12:34

Пенсионер из Мурманской области через суд вернула переведенные мошенникам деньги

Жительница Мурманской области перевел мошенникам 98 тысяч рублей, но смог их вернуть
Ника СВЕТЛОВА
Мошенник представился сотрудником Росфинмониторинга.

Мошенник представился сотрудником Росфинмониторинга.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Практически каждый день кто-то из жителей Мурманской области переводит деньги мошенникам, но далеко не каждому обманутому удается их вернуть. Пенсионерка из Печенгского округа смогла этого добиться через суд.

«В августе 2025 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, представившись сотрудником Росфинмониторинга, под предлогом сбережения денежных средств убедило пенсионерку перевести 98 тысяч рублей на банковский счет, принадлежащий ответчику, тем самым причинив женщине значительный имущественный ущерб», - рассказали в объединенной пресс-службе Мурманской области.

Оказалось, что деньги ушли на счет 20-летнего жителя Подмосковья. В суде он не смог доказать, что северянка перевела их, например, возвращая долг, или оплачивая что-либо. Поэтому суд постановил, что молодой человек должен их вернуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru