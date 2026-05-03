Едущим на Шпицберген туристам поставят штамп «Покорители Арктики»

Новый штамп поставят едущим на Шпицберген или Землю Франца-Иосифа. Фото: vk.com/murmansk.travel

Туристский информационный центр Мурманской области сообщает, что в «Паспорте Полярника», который могут получить все гости Кольского Заполярья, появился новый штамп - «Покорители Арктики».

«Его поставят всем, кто поедет на Шпицберген или Землю Франца-Иосифа, или на борту судна «Профессор Молчанов», или в офисе Туристского информационного центра Мурманской области, предъявив фотографии», - рассказали в центре.

Напомним: в апреле из Мурманска отправился первый в 2026 году туристический рейс на архипелаг Шпицберген. Экспедицию организовали трест «Арктикуголь» и компания «Морская практика».

