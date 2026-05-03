До 1 сентября все школы Мурманска присоединятся к сервису «Классная карта»

Систему оплаты школьного питания в Мурманске трансформируют.

Школы Мурманска переходят на систему безналичной оплаты питания «Классная карта». Как сообщает министерство цифрового развития Мурманской области, до 1 сентября на нее должны перейти все учебные учреждения.

На данный момент новый сервис в пилотном режиме уже действует в гимназиях №3 и № 5, Губернаторском лицее, лицее № 2, школах № 11 и № 31.

Пополнение лицевого счета, с которого будут списываться деньги за питание, происходит через личный кабинет на портале питание.дети. Для этого родители могут использовать Единую карту жителя, банкоматы и платежные терминалы Сбера.

«Учащиеся, которые используют нефинансовую карту жителя, могут оплачивать покупки в школьной столовой наличными или любой удобной банковской картой. Родители также могут оформить им финансовую ЕКЖ, выбрав один из банков-партнеров проекта», — рассказала министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Напомним: в Мурманской области в 2026 году отремонтируют 18 колледжей, школ и детсадов.

