В Мурманской области продолжается голосование за объекты благоустройства

Набережная в Коле - один из победителей всероссийского голосования. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

34 территории Мурманской области участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Поддержать заполярные проекты могут все жители региона старше 14 лет на единой федеральной платформе до 5 июня. В прошлом году в голосовании приняли участие 65 тысяч северян.

«Благодаря этому в нашем регионе уже преобразились многие места. Например, в Мурманске появились парк «Кольский» и экологическая тропа «Беличий хвост», в Коле – Поморская набережная, а в Мончегорске – парк «Жемчужина Заполярья», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В 2025 году победили заполярные проекты: благоустройство лесной территории «Любкино Болото» в Апатитах, общественных территорий села Териберка, парка им. С. Е. Бровцева (2 этап) в Мончегорске и благоустройство улицы «За северным ветром» в Ковдоре.

Напомним: в 2026 году завершится первый этап реконструкции площади Пять Углов в Мурманске (у гостинично-делового центра «Арктика») и начнется второй этап (у конгресс-отеля «Меридиан»). Ключевыми элементами в оформлении обновленного пространства станут лед и вода.

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия

