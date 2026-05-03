Более 50 водителей наказали в Мурманске за выезд на встречку

Выезд на встречку часто становится причиной ДТП. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 23 по 30 апреля в Мурманске проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Как рассказали в Госавтоинспекции региона, ситуация складывается тревожной.

«С января по апрель 2026 года на территории Мурманска к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, привлечены 53 водителя. Более того, именно этот опасный маневр стал причиной двух дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди», - рассказали в Госавтоинспекции Мурманской области.

Там напомнили одно из недавних громких ДТП из-за такого нарушения ПДД. 20 апреля на улице Рогозерской 30-летний водитель Volkswagen Polo пошел на обгон и выехал на встречную полосу, но не оценил обстановку на дороге. Из-за этого произошло лобовое столкновение с Toyota RAV4. Пострадали оба водителя.

Напомним: в Мурманской области вынесли приговор жителю Североморска, которого обвиняли в покушении на дачу взятки должностному лицу. В ночь на 13 июля 2025 года мужчина ехал в Росляково, где его остановили сотрудники ДПС - мужчина выехал на встречку.

