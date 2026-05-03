Жительница Североморска через суд пыталась вернуть собаку с передержки

Хозяйка добровольно передала собаку, а потом пыталась вернуть ее через суд. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Североморский районный суд Мурманской области разбирался в споре двух местных жителей, каждый из которых пытался доказать, что он - настоящий владелец собаки.

В 2021 году северянка купила собаку, но уже через три года отдала ее на передержку. Оттуда животное попало по договору к новому хозяину (с разрешения женщины), который стал за ним присматривать, а потом решил оставить себе навсегда.

В суде новый владелец доказывал, что хорошо ухаживает за собакой (делает все необходимые прививки, водит к кинологу, хорошо кормит), она адаптировалась к его семье, поэтому забирать ее будет жестоко. Он предлагал первой хозяйке выплатить компенсацию за животное, но так отказалась, настаивая, чтобы ее вернут четвероногого.

Представитель передержки в суде привел другие факты. Например, что бывшая хозяйка добровольно отказалась от животного, а еще обращалась к ветеринару с просьбой усыпить питомца, но врач предложил вместо этого найти передержку.

«Суд, заслушав свидетелей, в том числе ветеринарного врача и знакомых сторон, изучив письменные доказательства по делу (ветеринарный паспорт животного с указанием владельца, договор передачи питомца между третьим лицом и ответчиком, переписку между участниками спора, заключение эксперта о стоимости услуг по содержанию животного) пришел к выводу, что бывшая хозяйка фактически отказалась от питомца, поскольку не участвовала в его содержании, не переводила средства на корм и уход, не проявляла интереса к судьбе животного после передачи на передержку», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд постановил, что собака должна остаться у нынешнего хозяина, а экс-владелица должна будет компенсировать передержке расходы на временное содержание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru