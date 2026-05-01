Вылезли в подъезд и смотрят на жильцов. Мурманчане жалуются на нашествие крыс в доме

Жильцы дома №33 на улице Зои Космодемьянской в Мурманске бьют тревогу из-за катастрофической ситуации с крысами. Грызуны вышли из подвала и живут на первом этаже в подъездах.

«12 апреля сняла видео, как крысы мирно сидят в будке на первом этаже около мусоропровода и смотрят на проходящих мимо людей, их было шесть штук! Мы обращались в управляющую компанию, но они ничего не делают», - пожаловалась Эвелина Самохвалова на странице губернатора Мурманской области.

На ситуацию вскоре отреагировали представители УК, сообщив, что дератизацию усилят.

«Заключен договор на оказание дератизационных и дезинсекционных услуг всего жилищного фонда с подрядной организацией ООО « Санитарно – Эпидемиологический Сервис». Дератизация подвальных помещений, мусорокамер и придомовой территории производится ежемесячно. Направим заявку на усиленную дератизацию», - сообщили в управляющей компании.

