В Кольском районе обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники передали мину сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения проверки. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

В Кольском районе на территории предприятия по утилизации ТКО нашли подозрительный предмет. Его обследователи специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь».

- Предмет был конструктивно схож с боеприпасом времен Великой Отечественной войны. Специалисты осмотрели находку и установили, что перед ними корпус минометной мины, который не представлял опасности для окружающих, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Взрывотехники передали мину сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения проверки. Корпус боеприпаса затем уничтожат.

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