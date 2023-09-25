В Мурманске по нацпроекту отремонтировали 15 участков дорог

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Мурманске обновят 14,3 километра дорог. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске подходит к завершению ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- На сегодняшний день полностью отремонтированы 15 участков, продолжается обновление еще трех объектов, - сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Так, на большом участке дороги от улицы Карла Либкнехта до проезда Серпантин подрядчику осталось установить перильные ограждения тротуарных ступеней. Также завершается ремонт подъездной дороги к Центру ДЮТиЭ «Парус», продолжаются работы от улицы Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Мурманске обновят 14,3 километра дорог.

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