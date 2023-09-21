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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 10:11

В Мурманске скорая помощь попала в ДТП из-за решившего объехать пробку грузовика

На Подгорной улице в Мурманске произошло ДТП с участием скорой помощи
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Как уточнили «КП»-Мурманск» в УГИБДД по Мурманской области, ДТП обошлось без пострадавших.

Как уточнили «КП»-Мурманск» в УГИБДД по Мурманской области, ДТП обошлось без пострадавших.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 20 сентября в Мурманске произошла авария с участием машины скорой помощи. Столкновение произошло на улице Подгорной.

Момент ДТП попал на видеорегистратор одной из машин, которая стояла в пробке на том участке. По записи заметно, как водитель грузовика и еще несколько авто хотят проехать затор и, нарушая правила, объезжают по обочине.

В этот момент с другой стороны поток машин проезжала карета скорой помощи с включенными проблесковыми огнями и звуковым сигналом. Но к пациенту на вызову медработники не успели - в их машину врезался грузовик, который пытался выскочить с обочины.

Как уточнили «КП»-Мурманск» в УГИБДД по Мурманской области, ДТП обошлось без пострадавших.

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