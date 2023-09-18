В Мурманской области впервые за четыре года закрыли все бюджетные места в МАУ

В Мурманской области подвели итоги приемной кампании в вузы и сузы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подвели итоги приемной кампании в вузы и сузы. Самый большой конкурс в колледжах был на маркшейдерское дело - 8 человек на место, в вузах - на лечебное дело (10 человек).

Как показала эта кампания, большинство абитуриентов хотят поступать на инженерные направления, отдают предпочтение техническим наукам, - таких больше половины.

- В этом году в колледжах на четыре тысячи бюджетных мест было подано более 8,5 тысячи заявлений, все места заняты в Мурманском и Кольском медицинских колледжах, Мурманском педагогическом колледже, Мурманском колледже экономики и информационных технологий, Кольском транспортном колледже, Мурманском технологическом колледже сервиса, Мурманском кооперативном техникуме, во всех колледжах в структуре Мурманского арктического университета, - отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Также впервые за четыре года были заняты все бюджетные места в МАУ.

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