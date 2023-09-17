Пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя пострадавшими в Кандалакше

В аварии пострадал не только сам водитель, но и два пассажира, все они в больнице. Фото: vk.com/murman01

Ранним утром 17 сентября в Кандалакше произошло ДТП с тремя пострадавшими. Около 6.00 у дома №3 на улице Мурманской 28-летний водитель за рулем «Нивы» не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонную будку у железнодорожного переезда.

В аварии пострадал не только сам водитель, но и два пассажира, все они в больнице.

— Водитель «Нивы» прошел освидетельствование, в результате которого было установлено алкогольное опьянение. Также автолюбитель не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сейчас в отношении северянина составили административный протокол за пьяное вождение без водительских прав.

Напомним: в Заполярном пьяный мужчина угнал самосвал и врезался на нем в две машины, в том числе в микроавтобус с туристами. Погибли четыре человека.

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