За выходные жители Мурманской области отдали мошенникам 1,2 млн рублей

За минувшие выходные мошенники обманули двух северянок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За минувшие выходные мошенники обманули двух северянок. В общей сумме женщины «подарили» аферистам 1,2 миллиона рублей.

Так, в полицию обратилась 38-летняя кандалакшанка. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Схема была старая: якобы кто-то с ее счета пытается похитить деньги, поэтому нужно было оформить на свое имя онлайн-кредиты и перевести их на «безопасный» счет, что местная жительница и сделала.

- После всех операций лже-сотрудник банка перестал выходить на связь. В полиции северянка отметила, что знала о таких видах преступлений, однако подумала, что действительно разговаривает с представителем банка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Также на уловку мошенников попалась 51-летняя жительница Мурманска, которую обманули в Интернете при покупке двигателя для автомобиля. Она внесла предоплату, после чего продавец перестал выходить на связь.

Подобным образом кибермошенники обманули еще шестерых доверчивых северян.

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