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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:56

Мужчина получил штраф за полет на мотодельтаплане над Териберкой

Жителю Мурманска придется заплатить 30 тысяч рублей за полет на мотодельтаплане
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Северянина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Северянина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанина привлекли к административной ответственности за полет на мотодельтаплане. Мужчина пролетел над Териберкой 12 июля без получения разрешения.

- Мурманский транспортный прокурор возбудил в отношении местного жителя административное дело по части 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Северянина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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