Мужчина получил штраф за полет на мотодельтаплане над Териберкой

Северянина оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанина привлекли к административной ответственности за полет на мотодельтаплане. Мужчина пролетел над Териберкой 12 июля без получения разрешения.

- Мурманский транспортный прокурор возбудил в отношении местного жителя административное дело по части 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Северянина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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