Нашел ключи на улице и узнал адрес. В Туломе парень проник в квартиру и украл вещей на 180 тысяч рублей

В Кольском районе задержали 18-летнего молодого человека, который обчистил квартиру в Туломе. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кольском районе задержали 18-летнего молодого человека, который обчистил квартиру в Туломе.

Мужчина, чей дом ограбили, рассказал полицейским, что накануне будучи пьяным вышел погулять. Он сел на лавочку и в какой-то момент понял, что уронил мобильный телефон. Затем он стал его искать, тут к нему подошли двое молодых людей, который предложили свою помощь с поисками. Найдя мобильный телефон, северянин обнаружил, что ключи от квартиры тоже пропали, о чем он также рассказал новым знакомым.

- Вскоре один «помощников» поинтересовался местом жительства мужчины, на что назвал свой адрес. Через некоторое время житель Туломы вернулся домой, а утром он обнаружил, что у него из квартиры пропало имущество на общую сумму около 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Выяснилось, что хозяина квартиры обокрал новый знакомый, который, запомнив адрес, решил проникнуть в чужую квартиру. Он забрал два ноутбука, прихватив настольный коврик и компьютерную мышь. Технику полицейские вернули владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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