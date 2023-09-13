В Кандалакшском районе произошло страшное смертельное ДТП

На месте происшествия работали спасатели. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области
Вечером 12 сентября в Кандалакшском районе произошло страшное ДТП со смертельным исходом. На 1135-м километре трассы Р-21 «Кола» столкнулись Mersedes GLS 350 и Kia Sportage.
На месте происшествия работали спасатели.
- В аварии погиб один человек. Трех пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Сотрудники УГИБДД региона устанавливают причины произошедшего.
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