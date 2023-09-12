В Мурманской области стартовала регистрация на «Кросс нации»

Также старты «Кросс нации» пройдут в Апатитах, Кировске, Североморске, Ковдоре, Мончегорске и Кольском районе. Фото: Центр спортивной подготовки Мурманской области

В Мурманской области 16 сентября отметят «Кроссом нации» Всероссийский день бега. Принять участие в спортивном празднике может любой желающий, если нет медицинских противопоказаний.

Так, в Мурманске общий старт будет дан в Долине Уюта. Для всех возрастов подготовлены дистанции. Для самых маленьких северян - 200 метров, для подростков - 1-4 километра. Взрослые преодолеют от 8 до 12 километров.

- Регистрация участников уже началась, она пройдет в здании Административно-спортивного комплекса Долины Уюта с 11 по 16 сентября. Также можно зарегистрироваться через Госуслуги, - сообщили в минспорта региона.

Также старты «Кросс нации» пройдут в Апатитах, Кировске, Североморске, Ковдоре, Мончегорске и Кольском районе.

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