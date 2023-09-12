Дед посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота служил в Североморске

12 сентября самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился на поле под Новосибирском. Фото: t.me/uralairlines_official

12 сентября самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился на поле под Новосибирском. Это был рейс U6-1383.

Совершить посадку в пшеничном поле без трагических последствий удалось благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа лайнера. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, командир воздушного судна Сергей Белов является потомственный пилотом, а его корни отчасти связаны с Севером.

- Сергей родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед. Дедушка служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16, - отметили в Уральских авиалиниях.

А отец пилота награжден Орденом «Трудового Красного знамени» за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru